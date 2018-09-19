Історії належить не судити, а пояснювати. Історія не суддя, а адвокат.
Бенедетто Кроче, італійський інтелектуал, філософ, політик, історик та літературний критик

Україна отримає від США $250 млн допомоги у 2019 році

19 вересня, 2018 - 10:00
Фото Reuters

Сенат Сполучених Штатів схвалив проект бюджету Пентагону на 2019 рік, в якому передбачено збільшення допомоги Україні на посилення безпеки до $250 млн.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

"Сенат США схвалив раніше узгоджений з Палатою представників проект "Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік", який передбачає $250 млн для допомоги Україні", - йдеться в повідомленні.

Даний кошторис оборонного бюджету на $50 млн перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки української держави.

"Згідно законопроекту, $250 млн. виділяються, в тому числі, на проведення військових навчань, надання військового оснащення, летальних видів озброєнь і логістичної підтримки, заміни раніше наданих озброєнь або військових товарів. Перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних сил України", - зазначають в українському посольстві.

Для вступу в силу погоджений проект "Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019 рік" треба ще проголосувати в Палаті представників, після чого він буде переданий на підпис Президентові США.

 

Джерело: День

Більше новин

Набуло чинності рішення РНБО про припинення договору про дружбу України з РФ
У Нью-Йорку відкрилася сімдесят третя сесія Генасамблеї ООН
КНДР готова закрити головний ядерний комплекс
Трамп може зупинити "Північний потік-2", - Дуда
ЄС готовий виділити Україні ще 54 млн євро
Порошенко показав успішні випробування реактивних снарядів "Оскол"

Новини партнерів

Loading...