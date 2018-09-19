Україна закликала РФ відмовитися від сприяння проведенню "виборів" в ОРДЛО

Україна закликає Росію відмовитися від сприяння проведенню "виборів" в ОРДЛО, які суперечать Мінським угодам. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер після сьогоднішнього засідання ТКГ у Мінську.

“Проведення т.з. "позачергових виборів" в ОРДЛО порушує зобов’язання РФ як сторони Мінських угод і ставить під загрозу весь Мінський процес. У разі проведення таких "виборів" їхні результати не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ані Україною, ані світом”, — написала Оліфер.

Вона зазначила, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише за українським законом, за участі українських партій та ЗМІ, під наглядом міжнародних спостерігачів, з дотриманням стандартів ОБСЄ, — саме так Мінські угоди визначають умови, за яких в ОРДЛО може відбутися волевиявлення.

“Закликаємо російську сторону відмовитися від рішення, яке здатне звести нанівець важкі зусилля з врегулювання ситуації. Своєю чергою Україна виконує свої зобов’язання, взяті на себе в рамках Мінського процессу”, — наголосила Оліфер.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи.

Як відомо, українська сторона очікує від сьогоднішніх переговорів офіційного засудження і відмови від проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.