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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

Українці їздитимуть до Грузії за ID-картками

19 вересня, 2018 - 13:18
Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Грузією про безвізові поїздки за внутрішніми паспортами у формі ID-карт.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Угода передбачає, що громадяни України зможуть відвідувати Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій. Зазначимо, на сьогодні між країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року, яка, зокрема, звільняє громадян від оформлення довгострокових віз для перебування або проживання на строк більше 90 днів.

Очікується, що імплементація угоди про поїздки по ID-карткам призведе до зростання надходжень до державного та місцевих бюджетів завдяки збільшенню числа мандрівників.

Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що Україна та Грузія мають найбільшу європейську перспективу.

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