Українська IT-компанія розробила систему захисту товарів від підробок

Підключившись до системи, виробники товарів матимуть можливість маркувати кожну одиницю унікальним цифровим кодом, який містить усю інформацію про походження товару. Як запевняють розробники Only Original, система об’єднує ідентифікаційні дані кожної одиниці товару в єдину базу і забезпечує доступність цих даних будь-якому користувачеві, який завантажить на свій гаджет додаток Only Original. Активувавши додаток Only Original на смартфоні, покупець зможе сканувати товари прямо в магазині й миттєво отримувати інформацію, чи є товар оригінальним.

«Образно кажучи, система OnlyOriginal — це база даних про походження товару, яку може побачити будь-який покупець через додаток OnlyOriginal на своєму смартфоні й переконатися, що купує оригінальний продукт, а не підробку, — коментує «Дню» представник компанії-розробника Олександр Поліщук. — Усі дані кожної одиниці товару захищені. Кожен код OnlyOriginal унікальний, що унеможливлює копіювати це маркування, як відбувається з етикетками та акцизними марками».

Для підключення до системи автоматичної ідентифікації оригінального товару необхідно придбати ліцензію у розробника і здійснити інтеграцію між програмними комплексами виробника та системою OnlyOriginal.

Як заявляють розробники, впровадження системи OnlyOriginal забезпечить виробникові повну прозорість і контроль логістики продукції — від конвеєра до полиці магазину. До системи також може підключитися будь-яка компанія-дистриб’ютор, яка імпортує продукцію і зацікавлена захистити товар від підробок.

«Ми бачимо майбутнє цієї системи як інфраструктури, яка зробить фальсифікацію товарів економічно нерентабельною і змінить принципи роботи всього ринку товарів повсякденного попиту в Україні, — коментує Олександр Поліщук. — Система миттєвого розпізнавання оригінальності товару безпосередньо з’єднає відповідального виробника, для якого важлива репутація бренду, з покупцями, які зацікавлені купувати якісні оригінальні товари».

