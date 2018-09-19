Уряд підтримав пропозицію застосувати економічні санкції проти російських видавництв

Уряд підтримав пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти 35 російських видавництв, які продукують і поширюють продукцію антиукраїнського змісту. Про це повідомила прес-служби Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Повідомляється, що передбачено винести питання про застосування персональних санкцій на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Також зазначено, що санкції будуть стосуватися російських видавництв, в діяльності яких випуск літератури антиукраїнського змісту займає чільне місце і носить систематичний характер.

"За результатами моніторингу складено Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини", - зазначено у повідомленні.

Протягом останніх трьох років Держкомтелерадіо здійснює постійний моніторинг сфери книгорозповсюдження з метою виявлення друкованої продукції, зміст якої суперечить українському законодавству. Згідно з повідомленням, станом на 15 серпня до Переліку внесено 167 таких видань, випущених 35 російськими видавництвами.