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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

Уряд Угорщини розпочав кампанію проти резолюції Європарламенту

19 вересня, 2018 - 18:59
Фото Reuters

Уряд Віктора Орбана розпочав кампанію в засобах масової інформації проти резолюції Європейського парламенту, яка критикує проблеми із дотриманням верховенства права в Угорщині. Про це пише ЄП з посиланням на Politico.

Перше відео, створене в рамках кампанії, розміщене на урядовій сторінці в Facebook.На відео стверджується, що "проміграційна більшість Європарламенту хоче змусити нас замовчати, бо ми захищаємо нашу батьківщину і Європу парканом".

Відео, яке включає заклик до угорців "захищати Угорщину", демонструє зображення нідерландської депутатки Джудіт Саргентіні, яка підготувала доповідь щодо Угорщини, угорсько-американскього бізнесмена Джорджа Соросом і ліберального депутата Європарламенту Гі Вергофстадта.

Кампанія стартує у відповідь на схвалення парламентом минулого тижня резолюції, в якій міститься заклик до Європейської ради запровадити санкції проти угорського уряду через системні проблеми з незалежністю судових органів, свободою ЗМІ і правами біженців та меншин.

Згідно з повідомленнями, угорські засоби масової інформації, що фінансуються державою, будуть транслювати рекламні ролики в радіо- і телевізійних ефірах, а також публікувати рекламу в онлайн-ЗМІ.

Керівництво Угорщини в останні роки витратило мільйони євро платників податків на рекламні кампанії, спрямовані проти Брюсселя і Сороса.

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