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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

УЄФА перевіряє легітимність призначення Суркіса віце-президентом

19 вересня, 2018 - 17:37

Український бізнесмен Григорій Суркіс з 2015 року обіймає посаду віце-президента УЄФА, а також є членом Виконкому організації. Однак, як стверджує Глава Федерації футболу міста Маріуполя Василь Журавльов, призначення Суркіса відбулося з порушенням. У відповідь на звернення Журавльова, в УЄФА почали перевірку легітимності роботи українського функціонера в організації.

У зверненні до Президента УЄФА Олександра Чеферіна, ще в кінці минулого року, Журавльов повідомив про те, що в Федерації футболу України немає даних про висунення Григорія Суркіса від України колективними членами ФФУ в керівний орган УЄФА.

У зв'язку з цим, Журавльов попросив перевірити легітимність обрання Суркіса на посаді віце-президента УЄФА і члена Виконкому, а в разі виявлення фальсифікації документів - відкликати Григорія Суркіса з цих позицій.

Станом на сьогодні, перевірка УЄФА не завершена. В організації поки відмовилися назвати точні терміни її закінчення.

Нагадаємо, що на конгресі УЄФА в квітні 2017 року було прийнято рішення про те, що в Виконком організації можуть бути обрані лише активні члени національних асоціацій (президент, віце-президент, генеральний секретар).

Також нагадаємо, що сьогодні Суркіс не є членом ФФУ, і з цієї причини не може бути висунутий на повторні вибори в УЄФА, які відбудуться в лютому наступного року.

Джерело: День

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