Від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських воїнів, - Порошенко

Від початку бойових дій на Донбасі загинули 2911 українських військових. Про це під час виступу у Львівській філармонії повідомив президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".

"2911 українських героїв віддали своє життя на фронті за саме право нашого вибору. Тому ми будемо діяти рішуче, наполегливо, сміливо", – заявив Порошенко.

На початку червня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв, що від початку бойових дій на сході країни загинуло понад 240 дітей.

Раніше в доповіді ООН повідомлялося, що від початку військових дій на сході України загинуло близько 3 тис. цивільних. В тому числі було враховано 298 цивільних осіб, загиблих внаслідок падіння MH17 в 2014 році.