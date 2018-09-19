Вінниця прощається з урядовою уповноваженою з прав людей з інвалідністю Раїсою Панасюк

Тисячі вінничан та гостей міста зібралися сьогодні на площі перед Будинком офіцерів, щоб провести в останню дорогу почесну громадянку міста Вінниці, урядову уповноважену з прав людей з інвалідністю і просто прекрасну людину Раїсу Панасюк. На церемонію прощання приїхав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, представники Кабміну, Національної Асамблеї інвалідів України, неурядових громадських організацій, долучилися керівники міста та області, а також небайдужі городяни. Вінничани вишикувалися у чергу, щоб віддати свою останню шану людині, яка зробила Вінницю доступною, яка багато працювала для того, щоб Україна була безбар’єрною – зручною для всіх її громадян.

«Ще в п’ятницю Рая написала мені СМС, в якому ні слова не написала про те, що потрапила в лікарню. Вона ніколи в житті нічого не попросила для себе. Вона прагнула змінити світ навколо себе для інших. Для нас, Вінниці, України це величезна втрата, – сказав у своєму прощальному слові глава уряду Володимир Гройсман. – Вона змінювала людей на краще. Навчила кожного з нас чогось важливого і особливого. Сіяла добро і в пам’ять про неї ми маємо продовжувати почату роботу».

Раїса Панасюк народилася у селі Осична Хмільницького району Вінницької області. Батьки працювали у колгоспі. До звичайної школи Раю не взяли. Спершу вона навчалася у Тульчинському санаторії, потім – Цюрупинському інтернаті. Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики. Далі закінчила Вінницький соціально-економічний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю психолог. З 2016 року навчалася у аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського.

У 2003 році вона створила громадську організацію «Гармонія» та центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. За її ініціативи та безпосередньої участі у Вінниці реалізовувалися проекти зі створення служби перевезення людей на візках, облаштування ліфтів, пандусів та підйомників у закладах соціальної та освітньої сфери. Раїса здійснила неоціненний внесок у справу поліпшення доступності у Вінниці та в країні в цілому. У березні 2017 року її призначили урядовою уповноваженою з питань прав людей з інвалідністю. Того ж року було присвоєно звання «Почесний громадянин Вінниці» та звання «Заслужений працівник соціальної сфери України».

Тривалий час Рая боролася з онкологічною хворобою, перенесла операцію, хіміотерапію, реабілітацію за кордоном. Хвороба причаїлася, але не відступала. У четвер, 13 вересня, вона ще проводила презентацію нового проекту «Дитляндія», а вже наступного дня, у п’ятницю, почувалася недобре. Звернулася у лікарню, її госпіталізувалися і стабілізували. Але у понеділок, 17 вересня, її стан погіршився. Увечері того ж дня серце Раї перестало битися, лікарям не вдалось його запустити. Їй було 45 років.

У зв’язку із похованням Почесної громадянки міста, урядової уповноваженої з прав осіб з інвалідністю Раїси Панасюк 19 вересня у Вінниці оголосили День жалоби. На всій території міста приспустили прапори, а концертно-розважальні заходи скасували.

Редакція газети «День» висловлює щирі співчуття рідним та близьким, усім, хто знав, любив і поважав Раїсу Панасюк – велику світлу людину з надзвичайно добрим серцем і надихаючим оптимізмом.

Олеся ШУТКЕВИЧ, «День», Вінниця, фото автора