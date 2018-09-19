За день бойовики 5 разів обстріляли позиції наших військ, 1 український воїн поранений

Бойовики впродовж дня здійснили 5 обстрілів. Одного українського військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. При цьому ворог застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями... В ході бойового зіткнення один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, з мінометів 82-го калібру бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного. Також протитанковими керованими ракетами та зі станкових гранатометів були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського та з гранатометів - поблизу Новтошківського. В районі Кримського окупаційні підрозділи застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.

Водночас у штабі запевнили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.