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Оксана Забужко, українська письменниця, поетеса, філософиня

Загальнонаціональні радіостанції перевиконали квоти україномовних пісень, - Порошенко

19 вересня, 2018 - 22:26
Фото з архіву "Дня"

Загальнонаціональні радіостанції майже на чверть відсотків перевиконали квоти з ротації у своїх ефірах українських пісень, місцеві трохи менше - на 18%.

Такі дані моніторингу з виконання квот україномовних пісень оприлюднив у своєму Twitter президент України Петро Порошенко.

Такі цифри, за словами глави держави, свідчать про відповідність наявному запиту у суспільстві.

Раніше Нaцрaдa з питaнь тeлeбaчeння i рaдiомовлeння зa нeвиконaння зaкону про 30% квоту укрaїнської мови тa музики в eфiрi рaдiостaнцiй зa вeсь пeрiод дiї мовних квот запровадила штрaфiв у сумi понaд 1 373 тис. грн.

Джерело: День

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