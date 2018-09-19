Журналісти дізнались, як РФ планує зняти санкції проти себе у ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи вже узгодили із представниками російської делегації підхід щодо внесення поправок до регламенту ПАРЄ, які в майбутньому можуть гарантувати РФ повернення до Асамблеї без санкцій, пише "Європейська правда" з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, цей підхід узгоджений між генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом і представниками РФ, а також із Берліном та кількома іншими західними столицями. Лоббі, яке хоче повернення Росії, дуже впливове, і тому просуватиме це рішення дуже активно.

За останніми домовленостями, санкційний механізм планують знищити не повністю, але ускладнити його настільки, щоби застосувати обмежувальні заходи щодо Росії було вкрай складно.

Для цього планується підвищити до 2/3 кількість голосів, необхідних для підтвердження санкцій (нині достатньо половини голосів). До того ж процедура ініціювання санкцій буде змінена таким чином, що Росія матиме змогу заблокувати сам розгляд питання, якщо збере достатньо людей у залі – кількість підписів, які треба зібрати для початку розгляду питання, не буде відома наперед.

При цьому у проекті резолюції взагалі немає згадки про РФ.

"Ситуація виглядає так, ніби це рішення ухвалюється не через бюджетну кризу і не через російський ультиматум, а як планова реформа", - пише видання.

9 жовтня ПАРЄ розглядатиме доповідь про повноваження та право голосу національних делегацій. За підсумками ухвалять резолюцію та рекомендації комітету міністрів Ради Європи. Йдеться про внесення поправок до регламенту, які в майбутньому можуть повернути російську делегацію до асамблеї.

Нагадаємо, Бюро ПАРЄ 29 червня ухвалила рішення про розгляд пропозицій щодо повернення російської делегації до роботи в організації. Бюро ПАРЄ прийняло рішення звернутися до Комітету з правил процедури, імунітетів та інституційних справ щодо підготовки для розгляду на жовтневій сесії ПАРЄ пропозицій, спрямованих на зміну існуючих правил, зокрема, які стосуються оскарження представниками чи членами національних делегацій своїх прав. Фактично ухвалення такого рішення Бюро ПАРЄ дає змогу внесення лобійованих Росією змін до правил процедури Асамблеї для повернення своєї делегації в ПАРЄ без застосування до неї санкцій.

Як повідомлялося, раніше постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що РФ має намір повернутися до роботи в ПАРЄ в січні 2019 року.