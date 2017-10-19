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Bellingcat оприлюднила нову фотографію російського Бука, яким був збитий МН17

19 жовтня, 2017 - 18:41
Фото: Twitter Belligcat

Команда незалежних розслідувачів Belligcat опублікувала нову фотографію ЗРК Бук-332, з якого був збитий в Україні Боїнг 777 рейсу MH17.

"Саме коли треба отримали нову фотографію Бука 332 в Україні в день падіння Боїнга рейсу MH-17", - йдеться в повідомленні.

На сайті поліції Нідерландів сказано, що, ймовірно, ця фотографія була зроблена в місті Макіївка 17 липня 2014 року.

Про деталі нових доказів готується стаття. Вказується лише, що це фото є дев'ятим із загальної бази фото-, відеодоказів перевезення російського Бука в Донецьку і околицях в день, коли збили пасажирський рейс МН17.

З попередніх восьми матеріалів у слідчих Belligcat є: відео з Донецька, Макіївки, Зугреза, фото і відео з Тореза, і фото і відео зі Сніжного.

Існує також зображення супутника, що показує Бук у Макіївці за 5 годин до пуску.

Також опубліковано відео, зняте в Донецьку вранці (імовірно в день, коли збили МН17). На відео зафіксовано перевезення військової техніки.

Далі Belligcat опублікувала відео з Макіївки, зняте вранці в день трагедії на схід від Донецька. Наступним йде відео, зняте в Зугрезі (між Макіївкою і Торезом) об 11:40.

Нагадаємо, 7 липня Нідерланди і Україна підписали двосторонню угоду про правову співпрацю в рамках розслідування знищення МН17. Винних у катастрофі судитимуть в Нідерландах.

28 вересня 2016 року Міжнародна слідча група офіційно оприлюднила результати розслідування катастрофи МН17. Згідно з ними, він був збитий зенітно-ракетною установкою Бук, доставленою на Донбас з території Росії.

Слідчі встановили, що причетними до цього злочину є 120 осіб.

Катастрофа малазійського Боїнга сталася 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули всі 298 чоловік, які знаходилися на борту.

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