Безвізом за 4 місяці його дії скористались 300 тисяч українців, - Слободян

Безвізовим режимом з країнами Євросоюзу скористалися близько 295 тис. українців. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Радіо Свобода".

Від початку осені Євросоюз почали відвідувати на третину менше громадян України, ніж влітку.

За даними Представництва ЄС в Україні, відмову у в'їзді в Євросоюз за час дії безвізових отримав лише 61 громадянин України - це тільки дві сотих відсотка від загальної кількості "безвізових" мандрівників.

Перевищення термінів перебування в ЄС під час попередніх поїздок, відсутність документів, що підтверджують мету та умови перебування в країнах Євросоюзу є головними причинами відмови.

Однак Слободян підкреслює, ця цифра включає тільки тих, хто самостійно повідомив про те, що їх не пустили в Європу.

"Підозрюємо, що не всі ті, кому було відмовлено в перетині кордону в європейські країни, заявили про це після повернення в Україну. Швидше за все, кількість відмов було більша, але незначно більша. Статистика відмов, мабуть, не настільки об'єктивна, щоб не неї спиратися", - заявив Слободян.