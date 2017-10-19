Держгеонадр видала ПАТ "Укргазвидобування" 9 спецдозволів

Державна служба геології та надр (Держгеонадра) видала ПАТ "Укргазвидобування" 9 спецдозволів на користування надрами та зняла більшість проблемних питань, які були між відомством і компанією, повідомила прес-служба Держгеонадр.

"Укргазвидобування" видано 9 спецдозволів на користування надрами, з яких чотири - на нові ділянки надр (Розумівсько-Мажарівська, Мерченківська, Тарханівська, Максимець-Бистрицька площі), два - з продовження терміну дії попередніх спецдозволів (Буцівська площа, Степове), ще два - на внесення змін (Куличихинська і Косівська ділянки) і один - на видобуток вуглеводнів (Добрянське родовище)", - зазначили в прес-службі.

Успішні переговори між Держгеонадр і "Укргазвидобуванням" відбулися 18 жовтня.