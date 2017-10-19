Дослідники простежили зв'язок соціальних потрясінь в Стародавньому Єгипті із виверженнями вулканів

Згідно з останніми висновками ірландських істориків, соціальні потрясіння в Стародавньому Єгипті були пов’язані з сезонними повенями Нілу. Ірландські історики припускають, що виверження вулканів придушили мусони, які викликали щорічні розливи Нілу і завдяки яким його узбережжя залишалося родючим. Неврожаї призвели до голоду і заворушень, що викликали падіння єгипетської династії Птолемеїв, пише Science Alert.

"Коли повені в заплаві Нілу були досить сильними, його долина була одним з найбільш родючих і багатих місць на всій території стародавнього світу. Але річки, як відомо, схильні до швидких змін. Виявилося, що вулкани в Ефіопії були безпосередньо пов'язані з відсутністю цих розливів під час занепаду імперії Птолемеїв", - заявив історик Френсіс Ладлоу з Трініті-коледжу в Дубліні, передає Еспресо.

Окремо наголошується, що приблизно в 44 році до нашої ери, під час правління цариці Клеопатри VII, особливо потужне виверження вулкана далеко від Африки викиуло в атмосферу стовп попелу і гарячих газів, тим самим обмеживши мусони і породивши серйозний голод.