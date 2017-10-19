Дві сестри, які постраждали в результаті ДТП у Харкові, прооперовані і наразі у реанімації

Дві сестри, які постраждали в результаті ДТП напередодні наїзду позашляховика Lexus на натовп людей на вул. Сумській у Харкові, прооперовані і наразі у відділенні реанімації міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, повідомляє з посиланням на прес-службу Харківської міськради "Інтерфакс-Україна".

"У обох ушкодження внутрішніх органів і переломи, в однієї з них також складна черепно-мозкова травма. Зараз обидві сестри прооперовані та в реанімації", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника агентства, у швидкій залишаються також ще двоє травмованих в результаті ДТП, доставлених напередодні ввечері. Крім того, за ніч у лікарні звернулися ще три людини (водій Volkswagen'а, водій і пасажирка Lexus'а). Всі троє оглянуті, від госпіталізації відмовилися.

За інформацією прес-служби Харківської облдержадміністрації, ще двоє травмованих (зокрема вагітна жінка), доставлені в обласну клінічну лікарню, - в нормальному стані.

"Вагітність у жінки на 20-му тижні збережена, прогноз хороший", - повідомили в прес-службі Харківської ОДА.Н

Нагадаємо, кількість жертв смертельної ДТП у Харкові становить 6 людей.