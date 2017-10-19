Google, Facebook і Twitter обговорять з міністрами G7 боротьбу з тероризмом в мережі

Цього тижня представники найбільших інтернет-компаній, в тому числі Google, Microsoft, Facebook і Twitter, обговорять з міністрами внутрішніх справ країн G7 заходи щодо боротьби з терористичними угрупованнями в мережі, повідомляють західні ЗМІ, передає Інтерфакс.

"Інтернет відіграє важливу роль в поширенні радикалізму. Близько 80% переговорів і нав'язування радикальної ідеології відбувається в мережі", - заявив глава МВС Італії Марко Мінніті.

Міністри внутрішніх справ Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США мають намір обговорити загрози нових терактів, оскільки багато бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" в останні місяці покинули Сирію і Ірак на тлі військових поразок і тепер становлять потенційну загрозу для жителів західних країн.

Зустріч глав МВС G7 призначена на 19-20 жовтня, вона пройде на італійському острові Іскія.