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Іспанський уряд має намір почати процес призупинення автономії Каталонії

19 жовтня, 2017 - 13:29
Фото Reuters

Уряд Іспанії планує позбавити Каталонію автономії. В суботу, 21 жовтня, буде проведено спеціальне засідання, на якому уряд має намір ввести в дію 155 статтю Конституції, яка дозволяє йому призупинити політичну автономію регіону. Про це повідомила адміністрація прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя в четвер, 19 жовтня, передає DW.

Таке рішення уряд прийняв у відповідь на заяву лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Того ж дня він оголосив, що парламент регіону проголосує за незалежність, якщо центральна влада країни не погодиться на переговори.

Як відомо, 10 жовтня у парламенті Каталонії Пучдемон підписав декларацію про незалежність регіону від Іспанії, але набуття чинності цим документом одразу ж відклали.

1 жовтня в Каталонії провели референдум, на якому за офіційними даними місцевої влади 90,18 відсотка тих, хто проголосував, підтримали незалежність регіону від Іспанії. Мадрид намагався перешкодити голосуванню та вважає його нелегітимним.

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