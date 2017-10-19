Каталонія планує проголосити незалежність у відповідь на погрози позбавити регіон автономії

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон формально проголосить незалежність регіону у разі, якщо центральна влада Іспанії виконає свою погрозу призупинити його автономію. Про це він заявив членам своєї партії на зустрічі ввечері в середу, 18 жовтня, передає агенція Reuters.

Раніше центральний уряд Іспанії заявив про те, що Каталонія може перейти під пряме керування з Мадрида, якщо місцевий уряд не прояснить до 19 жовтня позицію щодо "декларації незалежності". Каталонський уряд має оголосити своє рішення до 10 години ранку за місцевим часом.

"Я закликаю Пучдемона діяти рівномірно і збалансовано, і поставити в центр інтереси громадян", - заявив напередодні прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой.

Як відомо, 1 жовтня в Каталонії провели референдум, на якому за офіційними даними місцевої влади 90,18 відсотка тих, хто проголосував, підтримали незалежність регіону від Іспанії. Мадрид намагався перешкодити голосуванню та вважає його нелегітимним. 10 жовтня у парламенті Каталонії Пучдемон підписав декларацію про незалежність регіону від Іспанії, але набуття чинності цим документом одразу ж відклали. 17 жовтня, Конституційний суд Іспанії оприлюднив ухвалу, в якій закон про проведення референдуму в Каталонії було названо "недійсним".

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Велика Британія не визнає незалежність Каталонії та вважає проведений референдум про відокремлення від Іспанії незаконним.