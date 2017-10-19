Кількість вступників до українських ВНЗ з окупованих територій збільшилась на третину

Цього року через освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" до українських ВНЗ вступило на третину більше ніж торік. Через ОЦ "Донбас-Україна" вступили 1346 осіб, з яких понад 1тис. – на бюджетну форму навчання, повідомляють у прес-центрі Міносвіти.

"Цього року через освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" до українських ВНЗ вступило 1550 осіб – це на третину більше ніж торік. У 2016 році через ці освітні центри вступили 1008 осіб. Тож навіть попри низку проблем ми спостерігаємо позитивну динаміку по обох освітніх центрах", - розповів заступник МОН Юрій Рашкевич.

Найбільше абітурієнтів вступили до Луганського національного університету ім. Т. Шевченка та Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Загалом до освітніх центрів "Донбас-Україна" звернулися за консультацією 3733 вступників.

"Що стосується ОЦ "Крим-Україна", до нього цього року вступили 204 абітурієнти, з них на бюджет – 156. Більш за все осіб вступило до Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського та Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана", - повідомив Ю.Рашкевич.

Загалом до освітніх центрів "Крим-Україна" звернулися за консультацією 1076 осіб.