КМДА пропонує запровадити єдиний стандарт дизайну МАФів

Київська міська держадміністрація вирішила узаконити 6,5 тисяч чинних малих архітектурних форм. Однак для них висунуть вимоги щодо зовнішнього вигляду. Про це в інтерв'ю ubr.ua заявив перший заступник директора департаменту благоустрою КМДА Тарас Панчій.
Єдиний стандарт для МАФів розробив департамент містобудування та архітектури КМДА. Зокрема, він передбачає вимоги до модульних конструкцій, висоти, а також розміщення служебного входу і кондиціонерів у тимчасових спорудах, передає The Village.
Окремий стандарт стосується кольорової індексації МАФів. Відтепер колір фасаду повинен відповідати за призначення споруди.
Червоний – продаж газет та журналів;
Синій – продукти харчування;
Зелений – квіти;
Помаранчевий – заклади громадського харчування;
Жовтий – туалети;
Фіолетовий – шиномонтаж;
Блакитний – тютюн та алкогольні напої;
Рожевий – побутові послуги;
Білий – прийом вторинної сировини.
Демонтаж МАФів КМДА розпочала з Контрактової площі.
За словами міського голови Києва Віталія Кличка, до початку кампанії проти МАФів у столиці було 10 тисяч малих архітектурних форм, з яких 6 тисяч – поза законом.