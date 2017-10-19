КМДА пропонує запровадити єдиний стандарт дизайну МАФів

Київська міська держадміністрація вирішила узаконити 6,5 тисяч чинних малих архітектурних форм. Однак для них висунуть вимоги щодо зовнішнього вигляду. Про це в інтерв'ю ubr.ua заявив перший заступник директора департаменту благоустрою КМДА Тарас Панчій.

Єдиний стандарт для МАФів розробив департамент містобудування та архітектури КМДА. Зокрема, він передбачає вимоги до модульних конструкцій, висоти, а також розміщення служебного входу і кондиціонерів у тимчасових спорудах, передає The Village.

Окремий стандарт стосується кольорової індексації МАФів. Відтепер колір фасаду повинен відповідати за призначення споруди.

Червоний – продаж газет та журналів;

Синій – продукти харчування;

Зелений – квіти;

Помаранчевий – заклади громадського харчування;

Жовтий – туалети;

Фіолетовий – шиномонтаж;

Блакитний – тютюн та алкогольні напої;

Рожевий – побутові послуги;

Білий – прийом вторинної сировини.

Демонтаж МАФів КМДА розпочала з Контрактової площі.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, до початку кампанії проти МАФів у столиці було 10 тисяч малих архітектурних форм, з яких 6 тисяч – поза законом.