"Київенерго" вирішило відкласти початок опалювального сезону в окремих районах

Компанія Київенерго пояснила відсутність опалення в ряді столичних об'єктів соціальної сфери різницею в цінах на газ, за якою вони купують паливо - і тією, яка закладена в тарифі.

Про це інформує прес-служба компанії.

В результаті такого тарифного дисбалансу в Київенерго вирішили відкласти початок опалювального сезону в "багатьох соціальних установах Києва" (не уточнюється).

Згідно з повідомленням, Нафтогаз України продає Київенерго природний газ для бюджетних організацій за ціною 7,9 тис. грн за 1 тис. М³, а в тарифі на виробництво теплоенергії закладено його вартість як 4,94 тис. грн за 1 тис. М³. Відзначається, що щодня підприємство буде нести збитки в такій ситуації на рівні 1,2 млн грн, а всього до кінця поточного року збиток може вирости до 541 млн грн.

"Для врегулювання проблеми дисбалансу фактичної і тарифної вартості газу енергокомпанія неодноразово зверталася в КМУ, НКРЕКУ і профільні міністерства. Закликала врегулювати дисбаланс у вартості газу і КМДА", - сказано в повідомленні.

На даному етапі проект про вирівнювання ціни на тепло для шкіл і лікарень залишається в Міністерстві енергетики, яке має подати проект для розгляду на засіданні уряду.