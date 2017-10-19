Мей пообіцяла громадянам ЄС не ускладнювати їм життя після Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла громадянам ЄС, що проживають в її країні і планують залишитися в ній після Brexit, зробити для цього максимально просту процедуру. Про це Мей написала у відкритому листі на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Коли ми почали цей процес, нас звинувачували в тому, що ми ставимось до громадян ЄС як до розмінних монет. Ніщо не може бути настільки далеким від істини. Громадяни ЄС, які прожили життя у Великій Британії, зробили величезний внесок у нашу країну. І ми хочемо, щоб вони та їхні сім'ї залишилися. Я чітко заявляю: громадяни ЄС, які живуть законно у Великій Британії, зможуть залишитися", - написала Мей в листі.

За її словами, уряд Великої Британії розробляє оптимізовану електронну схему для тих, хто претендує на статус у Британії після Brexit. Ціна такої процедури не перевищуватиме вартості паспорту громадянина Великої Британії. Її буде розроблено з урахуванням користувачів, і уряд співпрацюватиме з ними на кожному кроці, наголосила прем'єр.

"І головне, для будь-якого громадянина ЄС, який отримав громадянство за старою схемою, буде здійснено простий процес обміну поточного статусу на британський статус переселенця", - зазначила Мей.

Як повідомила прем’єрка в листі, уряд також займається створенням спеціальної групи користувачів, до якої увійдуть представники громадян ЄС у Великій Британії, а також електронні, технічні та юридичні фахівці, і яка буде контролювати прозорість процесу зміни статусу громадян.