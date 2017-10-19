На 2018 рік передбачено майже 2 млрд гривень на підвищення безпеки на автошляхах, - Омелян

На 2018 рік в уряді передбачили виділення майже 2 млрд гривень на підвищення безпеки на автошляхах. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає прес-центр міністерства.

Він зауважив, що уряд розробляє Національну програму з підвищення безпеки на автошляхах. Зокрема, 1,5 млрд гривень, або 5% Дорожнього фонду буде спрямовано на ці цілі.

"Також ми маємо 400 млн гривень секторальної підтримки ЄС для обладнання місць найбільшої концентрації ДТП по країні. Загалом близько 2 млрд гривень буде спрямовано на безпеку автошляхів у 2018 році", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, суд арештував 20-річну жінку, яка скоїла смертельне ДТП у центрі Харкова.