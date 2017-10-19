На каналі "Україна" стартує прем’єра першої багатосерійної україномовної мелодрами "Лікар Ковальчук"

30 жовтня о 18:00 на каналі «Україна» стартує прем’єра медичної драми власного виробництва «Лікар Ковальчук». Це перша багатосерійна вітчизняна україномовна мелодрама, яка вийде в ефір у праймі. Серіал розповість історію талановитої та цілеспрямованої лікарки, яка попри перепони та любовні перипетії реформуватиме приймальне відділення міської лікарні.

«Лікар Ковальчук» – проект важливий для нас у багатьох аспектах. Ми пропонуємо глядачам традиційну для каналу «Україна» історію про сильну, небайдужу особистість, яка бере відповідальність на себе і, всупереч перешкодам, досягає успіху. Ми ретельно працювали над ідеєю нового серіалу, сценарієм, добором акторів. Для нас, наприклад, важливо відкривати нові імена у вітчизняній кіносеріальній індустрії, і роль лікаря Ковальчук ми довірили чудовій актрисі Анастасії Карпенко, для якої це буде перша велика робота саме у кіно. Наша 45-серійна історія виходитиме о 18:00 у будні, і ми віримо в успіх «довгого» україномовного серіалу в прайм-тайм», – коментує Вікторія Корогод, керівник каналу «Україна».

Головна героїня фільму – успішний кардіохірург Оксана Ковальчук, роль якої виконує українська актриса Анастасія Карпенко. Після смерті батька, який загинув через халатність лікарів, Оксана кілька років розробляла інноваційний проект реформування приймального відділення лікарні. Коли чиновники нарешті дають «зелене світло» її проекту, вона кличе з собою колег, зокрема й свого колишнього чоловіка, невролога Бориса Зуєва у виконанні актора Олександра Форманчука.

Оксана впевнена, що з Борисом їх пов'язують лише дружні й робочі стосунки, але він рішуче налаштований повернути колишню дружину. До команди реформаторів приймального відділення також долучається талановитий хірург Максим Закревський, перше кохання Оксани, якого зіграв актор Сергій Дерев’янко. Жінці доведеться працювати в компанії двох колишніх чоловіків.

«Наш серіал розповість багато людських історій, які можуть статися в лікарні швидкої допомоги. Але найголовніше – він розповість непросту історію кохання. Саме кохання, оскільки відносини головних героїв почалися ще в студентські роки і спалахують з новою силою через 15 років. Ну, а далі – інтриги, розбірки, несподівані повороти, а головне – як з цим усім справляються наші герої, коли одні борються за своє життя, інші – рятують їхнє життя», – прокоментувала один із режисерів картини Єва Стрельнікова.

Однак не всі з оточення молодої лікарки переслідують благородну мету – реформувати приймальне відділення, що допоможе врятувати життя сотень пацієнтів. Дехто прагне лише занапастити благородне дітище лікаря Ковальчук. Та чи досягне жінка своєї мети попри перешкоди та підступи супротивників?

«У серіалі обрана така система координат, в якій головні герої наділені щирою небайдужістю та співчуттям до ближнього. Наші лікарі не тільки абсолютні професіонали в своїй справі, але й готові вирішувати складні психологічні проблеми пацієнтів, сприяти їх порозумінню зі своїми родичами та самими собою. Так і має бути в ідеальному світі. І хоча в реальності кожен з нас може стикатися з зовсім іншим ставленням лікарів, та сучасна українська медицина ще далека від антикорупційних реформ, сподіваюсь, що серіал спонукатиме і глядача, і медиків до більшої терпимості, толерантності та небайдужості. Великі реформи починаються з кожного», – додала один з режисерів серіалу Віра Яковенко.

У картині також зіграли Світлана Прус, Ніна Набока, Борислав Борисенко, Катерина Гулякова, Єлизавета Зайцева, Марія Бруні, Дмитро Вівчарюк, Володимир Захаренков, Василь Мазур, Володимир Канівець, Генадій Попенко, Юлія Мухригіна та ін. Оператори-постановники: Дмитро Баженов, Олександр Шилов. Головний автор сценарію – Алла Сніцар.

Зйомками серіалу «Лікар Ковальчук», які проходили у Києві в спеціально зведених павільйонах, займалась кінокомпанія «Паноптикум». Кількість епізодів – 45.

Більше про серіал читайте у завтрашньому номері газети «День».