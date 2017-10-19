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Ніч під ВРУ минула спокійно, зараз там біля 150 мітингувальників

19 жовтня, 2017 - 10:09
Фото Reuters

Ніч проти 19 жовтня у зоні протесту під Верховною Радою минула спокійно. Як повідомляє Укрінформ, наразі в таборі протестувальників перебуває близько 152 осіб.

Більшість із них, як стверджують самі протестувальники, ночували в наметах. Наразі учасники акції протесту прибирають територію, спілкуються один з одним. Ситуація спокійна.

Як очікується, сьогодні у Раді депутати розглядатимуть законопроект про позбавлення депутатської недоторканності, також очікується початок розгляду проектів змін до виборчого законодавства. Як запевняють самі протестувальники, вони пропускатимуть народних обранців до будівлі парламенту, однак не випускатимуть їх, якщо ті не проголосують за потрібні рішення.

Нагадаємо, вчора зранку близько 200 учасників акції з вимогою "великої політичної реформи" знаходились біля будівлі Верховної Ради.

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