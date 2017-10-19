Новий закон про освіту дає директорам можливість самостійно наймати і звільняти вчителів

З моменту набрання чинності закону "Про освіту" оголошувати конкурси на вакантні посади педагогічних та інших працівників повинен директор. Він же може призначати та звільняти їх з посад. Про це повідомляє прес-центр Міністерства освіти та науки.

Добір, призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів вилучили з переліку повноважень Ради міністрів АРК, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти.

"З моменту набрання чинності закону "Про освіту" оголошувати конкурси на вакантні посади педагогічних та інших працівників повинен директор. Він же може призначати та звільняти їх з посад", - наголосили у відомстві.