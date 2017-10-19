Обстановка в зоні АТО продовжує загострюватись: 53 обстріли за добу, 3 воїнів ЗСУ поранені

Обстановка у районі проведення АТО наприкінці минулої доби й надалі загострюється. Ворог суттєво збільшив кількість вогневих провокацій та все частіше застосовував міномети різних калібрів, повідомляють у Міноборони.

Так, більше половини від загальної кількості обстрілів за минулу добу припадало на Донецький напрямок. Зокрема, увечері бойовики із мінометів калібру 82 міліметри, різних видів гранатометів декілька разів били по оборонцях Авдіївки. Також під гранатометним вогнем окупантів опинились наші позиції біля Луганського, Майорська, Кам’янки. А близько 18 години, біля Пісків унаслідок обстрілу українського опорного пункту із застосуванням 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП отримав поранення один наш боєць. Крім того, майже опівночі загарбники випустили понад 20 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького.

На Луганському напрямку ворог двічі застосовував 82-міліметрові міномети неподалік Новотошківського та Новозванівки. А із 120-міліметрових мінометів накривав позиції сил АТО у районі Кримського і Попасної. Також уночі під вогонь із автоматичних гранатометів потрапили оборонці Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки.

На Маріупольському напрямку наприкінці доби обстрілів було найменше. Проте близько 19 години проросійські найманці били з міномету калібру 82 міліметри неподалік Гнутового. А великокаліберний кулемет застосовували на околицях Старогнатівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 53 рази порушили перемир’я. Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів. У результаті бойових дій двоє українських воїнів були поранені. Ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву.