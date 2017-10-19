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ОБСЄ продовжила мандат місії на КПП "Гукове" і "Донецьк" на 3 місяці

19 жовтня, 2017 - 18:18
Фото Миколи Тимченка, "День"

Організація з безпеки та співробітництва в Європі продовжила мандат спостережної місії на російських контрольно-пропускних пунктах "Донецьк" і "Гукове" до 31 січня 2018 року.

Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

"Згідно з рішенням, прийнятим сьогодні Постійною радою ОБСЄ, 57 держав-учасниць погодились продовжити мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російських контрольно-пропускних пунктах "Гукове" та "Донецьк" на три місяці до 1 січня 2018 року", - йдеться в повідомленні.  

Мандат Місії, що складається з 22 співробітників, залишиться незмінним.

"Діючи за принципами неупередженості та прозорості, спостерігачі будуть стежити за ситуацією на обох російських контрольно-пропускних пунктах, а також за переміщенням через кордон", - додали в ОБСЄ.

Місія перебуває на місці з 29 липня 2014 року.

Джерело: Українська правда
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