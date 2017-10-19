Потерпіла під час харківської ДТП вагітна перебуває у комі, прогноз лікарів позитивний

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що вагітна жінка перманентно перебуває у стані коми. жінці, яка перебуває на 20-му тижні вагітності, нічого не загрожує, вона в лікарні, прогноз позитивний. Про це повідомила в. о. начальника Управління охорони здоров'я Харківської ОДА Галина Сіроштан, йдеться на сайті ОДА.

"Наразі 11 потерпілих: 5 загиблих, підкреслюю, 5 загиблих, 2 особи перебувають у важкому стані, одна з яких вагітна жінка, яка перманентно перебуває в стані коми. Зараз лікарі борються за її життя", - заявив Шкіряк в ефірі каналу "112-Україна"

В ОДА зазначили, що чотирьох потерпілих госпіталізовано до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, ще двох – до обласної клінічної лікарні.

"Із тих чотирьох, які перебувають у "швидкій", двох сестер прооперували, одна з них - у вкрай важкому стані. Ще двоє пацієнтів – у стані середньої тяжкості. Дві пацієнтки обласної лікарні - в задовільному стані, у них були садна, рани (їх обробили). Також провели повне обстеження", - заявила Сіроштан.