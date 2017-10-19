Рада провалила всі закони про вибори за відкритими списками, чого вимагають мітингувальники

Верховна Рада на вечірньому пленарному засіданні у четвер, 19 жовтня, не ухвалила у першому читанні жодного з трьох законопроектів про вибори, передає УНН.

Зокрема, на розгляд було подано п'ять проектів: три про вибори народних депутатів (проекти Юрія Мірошниченко, Юлії Тимошенко та Віктора Чумака) та два проекти Виборчого кодексу.

Як зазначив у виступі голова профільного комітету Юрій Мірошниченко: "автори всіх проектів намагалися поєднати переваги двох виборчих систем: пропорційної та змішаної".

У результаті, у всіх проектах передбачено пропорційну систему з відкритими партійними списками з прив'язкою до регіонів (до округів).

Проте жодний з трьох законопроектів не набрав достатньої кількості голосів.

"У нас залишаються два проекти Виборчого кодексу, внесені мною і народним депутатом Віталієм Писаренком. Їхнім розглядом на наступному пленарному тижні ми продовжимо реформу виборчого законодавства," - зазначив голова ВР Андрій Парубій.