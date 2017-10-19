Реформи ЄС мають бути сформовані протягом найближчих місяців, - Макрон

Основні положення майбутніх реформ ЄС повинні бути сформульовані протягом найближчих місяців. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після прибуття на саміт ЄС в Брюсселі, передає УНН.

"У п'ятницю, у другий день саміту, я з нетерпінням очікую обговорення лідерами країн ЄС, які зберуться навколо (голови Європейської ради) Дональда Туска згідно до добровільного порядку денного глав держав, побудованого на нашій пропозиції, того, як перезапустити Європу на базі принципів суверенітету, єдності і демократії. Я очікую на серйозну дискусію і підготовку чітких формулювань протягом найближчих місяців", - сказав Макрон.