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Богдан Гаврилишин, український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат

СБУ затримала двох "телефонних терористів"

19 жовтня, 2017 - 16:01

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали двох "телефонних терористів", які здійснювали неправдиві повідомлення про мінування житлових будинків, повыдомля прес-центр служби.

У Києві затримано чоловіка, який повідомив про мінування 9-ти поверхового будинку у центрі столиці.

А в Одесі правоохоронці викрили раніше судимого місцевого мешканця, який у нетверезому стані повідомив про мінування квартири у житловому будинку.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. "Жартівникам" доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від протиправних дій.

 

Джерело: День
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