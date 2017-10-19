СБУ затримала двох "телефонних терористів"

19 жовтня, 2017 - 16:01
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали двох "телефонних терористів", які здійснювали неправдиві повідомлення про мінування житлових будинків, повыдомля прес-центр служби.
У Києві затримано чоловіка, який повідомив про мінування 9-ти поверхового будинку у центрі столиці.
А в Одесі правоохоронці викрили раніше судимого місцевого мешканця, який у нетверезому стані повідомив про мінування квартири у житловому будинку.
За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. "Жартівникам" доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від протиправних дій.
Джерело: День