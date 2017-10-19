Смертельна ДТП у Харкові: кількість жертв становить 6 людей

Кількість загиблих у результаті ДТП в центрі Харкова збільшилася до шести людей. Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко в коментарі телеканалу "112 Україна".

Також інформацію про шість загиблих підтвердила і голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

"Сьогодні в Харкові сталася жахлива трагедія. У результаті ДТП загинули 6 людей, ще 2 знаходяться у важкому стані", - йдеться у повідомленні Світоличної у Facebook.

За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, двоє постраждалих внаслідок ДТП молодих жінок перебувають важкому стані.

Як повідомляє Нацполіція Харківщини, аварія сталася 18 жовтня о 20:45 на вулиці Сумській. Автомобіль Lexus проїхав на червоне світло і врізався в автомобіль VW Touareg. Внаслідок зіткнення Lexus відкинуло на тротуар, де люди чекали зеленого сигналу, щоби перейти вулицю.

Обставини події встановлюються.

У свою чергу, харківська поліція опублікувала список загиблих і постраждалих в ДТП.

"Встановлено особи 3 загиблих: Олександр Євтеєв (27 років), Ніна Кобисєва (28 років), Олена Умаєва. До лікарень доставлені: Олена Берченко (25 років), Юрій Неудачин (24 роки), Оксана Нестеренко", - йдеться у заяві відділу комунікації Нацполіції в Харківській області.

Також до лікарні доправили вагітну жінку, іншу постраждалу - до відділення політравми харківської лікарні.

Жінку, яка перебувала за кермом Lexus вже затримали, додали в поліції.

За вчинення такого злочину передбачено позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За інформацією пана Геращенка, за кермом автомобіля Lexus була дівчина 1997 р. н.

Він додав, що раніше це авто вже порушувало правила дорожнього руху взимку минулого року. Відповідне відео надали волонтери.

У свою чергу, Харківський міський голова Геннадій Кернес пообіцяв допомогу в організації похорону та лікуванні постраждалих в результаті аварії, яка сталася в середу ввечері. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.