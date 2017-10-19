Сьогодні столичне метро працюватиме на годину довше через матч "Динамо" - "Янг Бойз"

Через футбольний матч "Динамо" та "Янг Бойз" з 19 на 20 жовтня столичне метро працюватиме на годину довше, повідомляють у прес-службі київського метрополітену.

"З 19 на 20 жовтня роботу метрополітену буде подовжено на одну годину. Такі заходи передбачені через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Янг Бойз" (Берн, Швейцарія)," - йдеться в повідомленні.

Крім того, 19 жовтня з 21:05 до 22:05 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, а "Площа Льва Толстого" - на вхід. На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.