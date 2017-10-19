Сонячну і вітрову електростанції запустять на Львівщині

На Львівщині відкриють ще два об’єкти альтернативних джерел енергетики - сонячну і вітрову електростанції. Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський, передає УНН.

Як він зазначив, у межах Міжнародного економічного форуму, який відбудеться 26-27 жовтня, відкриють сонячну електростанцію у Яворівському районі та вітрову електростанцію у Старосамбірському.

"За нашими підрахунками, загальна кількість інвестицій, які будуть залучені цього і наступного року, становитиме приблизно 3 мільярди гривень. Ми також очікуємо відкриття декількох об’єктів. Насамперед, це є питання енергетичної безпеки та енергозбереження, зокрема очікується відкриття однієї сонячної електростанції, а також однієї вітрової станції", - розповів Замлинський.

Він наголосив, що з відкриттям цих об’єктів, а також відкриттям ще двох, які плануються до кінця року, Львівщина зможе забезпечити себе електроенергією.

"Для розуміння, річне споживання чотирьох районів області може бути забезпечене за рахунок альтернативних джерел енергетики. Цей напрямок ми будемо продовжувати і надалі. На Львівщині також зреалізовано ряд проектів які ще не мають аналогів. Це так звані сонячні колектори, які розташовуються на дахах будівель бюджетної сфери", - розповів перший заступник.

Також, як зазначив Замлинський, в межах Форуму відбудеться відкриття другого заводу компанії Бадер-Аунде. Загальна сума інвестицій, які вже залучені у це підприємство, становить понад 10 млн євро. Окрім цього, до кінця року заплановане відкриття Бистрицького газового родовища у селі Городківка Дрогобицького району.