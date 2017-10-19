Стало відомо, у чому влада РФ звинувачує українця Гриба

Російська влада звинувачує громадянина України Павла Гриба, який перебуває в слідчому ізоляторі Краснодара, в підготовці теракту в школі. Слідчі стверджують, що він нібито запропонував своїй знайомій з Сочі підірвати бомбу на лінійці в школі, повідомляє "Комерсант".

Так, російська влада заявляє, що Павло був затриманий співробітниками ФСБ 25 серпня в Смоленській області на вокзалі міста Ярцево після оголошення його в розшук у Росії.

Відзначимо, що російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня (на наступний день після перетину ним кордону Білорусії) і не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката. Білоруська сторона тільки 31 серпня підтвердила факт перетину кордону при в'їзді в Білорусь 24 серпня. 7 вересня стало відомо, що Павло Гриб знаходиться в слідчому ізоляторі Краснодара, його звинувачують у тероризмі.

18 жовтня термін слідства у справі Павла Гриба був продовжений до січня 2018 року, у зв'язку з чим представник слідства звернувся до суду з клопотанням про продовження арешту молодої людини до 4 січня 2018 року.

"Обґрунтовуючи своє клопотання, представник слідства пояснив, що Павло Гриб є прихильником радикальних націоналістичних поглядів УНА-УНСО і звинувачується в тому, що схиляв свою знайому мешканку Краснодарського краю здійснити підрив саморобного вибухового пристрою на випускній лінійці в середній школі №26 міста Сочі", - зазначають у виданні.

Адвокат Андрій Сабінін просив суд змінити міру запобіжного заходу його підзахисному на не пов'язану з утриманням під вартою. Але адміністрація СІЗО відмовляється передавати Грибу, що має інвалідність, необхідні ліки.

"Лікарів з України до Павла не пускають, потрібних ліків він не отримує з моменту арешту - адміністрація СІЗО відмовляється їх брати, навіть коли я їх купую для Павла з дозволу лікаря ізолятора. Якщо випустити Павла під домашній арешт - його будуть лікувати, а в СІЗО його зморять", - заявив Сабінін.

Раніше ЄСПЛ зажадав від РФ висновок про стан здоров'я українця Павла Гриба. Також він запропонував відправити до СІЗО своїх лікарів. 11 жовтня українська сторона відправила лікарів до затриманого українцю, не дочекавшись дозволу РФ. Однак російська сторона так і не допустила їх до Павла.