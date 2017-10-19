Суд арештував жінку, яка скоїла смертельне ДТП у Харкові, - Аваков

Суд арештував 20-річну жінку, яка скоїла смертельне ДТП у центрі Харкова. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

"Винуватицю затримала поліція, та арештував суд. Поліція проводить розслідування, вивчає, у тому числі, роль водія другої машини, що брала участь в ДТП, - за результатами якого, сподіваюся, суд прийме адекватне тяжкості скоєного кожним з них рішення", - йдеться у повідомленні.

Також Аваков у своєму пості наголосив, що потрібно до кінця року ухвалити закони, які дозволять повсюдно застосовувати автоматичну відеофіксацію порушень і жорсткі штрафи, а також радикально посилять покарання за водіння автомобілів у п'яному вигляді.

Водночас, у прес-службі поліції Харківської області ВВС Україна повідомили, що жінка, яка була за кермом автомобіля Lexus, що збив пішоходів у центрі Харкова, була тверезою.

Радник голови МВС Антон Геращенко раніше повідомив, що 20-річна водій Lexus перебуває в шоковому стані й твердить, що не порушувала правил дорожнього руху та їхала на зелене світло.

"За останні два роки, водій "Лексуса" 8 разів затримувалася патрульної поліцією Харкова за порушення правил дорожнього руху. Починаючи від проїзду на червоне світло, перевищення швидкості і закінчуючи порушенням правил паркування. Кожен раз їй виписувалося штрафи в розмірі 255-510 гривень. Однак це не зробило ніякого виховного ефекту", - йдеться в повідомленні Геращенко в Facebook.

Аварія сталася 18 жовтня о 20:45 на вулиці Сумській. Автомобіль Lexus проїхав на червоне світло і врізався в автомобіль VW Touareg. Внаслідок зіткнення Lexus відкинуло на тротуар, де люди чекали зеленого сигналу, щоби перейти вулицю.

Нагадаємо, у результаті ДТП загинули 6 людей.

У свою чергу, дві сестри, які постраждали в результаті ДТП, прооперовані і наразі у відділенні реанімації міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.