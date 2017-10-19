Суд Києва повернув "Укртелеком" у власність держави

Господарським судом міста Києва ухвалено рішення за позовом Фонду держмайна, яким розірвано договір купівлі-продажу акцій ПАТ «Укртелеком» компанією ТОВ «ЕСУ». Про це повідомляється на сайті суду.

«Сьогодні, 19.10.2017, Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі №910/7708/17, яким повністю задоволено позовні вимоги Фонду державного майна України, розірвано договір купівлі-продажу акцій №КПП-582 від 11.03.2011 ПАТ «Укртелеком», зобов’язано ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» списати з рахунку ТОВ «ЕСУ» пакет акцій ПАТ «Укртелеком», - йдеться у повідомленні.

Цим же рішенням з ТОВ «ЕСУ» стягнуто пеню у розмірі 2 171 169 000,00 грн, нараховану за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій.

Як відомо, 13 квітня Печерський суд м. Києва задовольнив клопотання ГПУ про накладення арешту на акції «Укртелекому» та «Тримобу» у справі про приватизацію 93% акцій "Укртелекому" за заниженою ціною на 1,6 млрд грн.

З 1 жовтня 2017 року ПАТ "Укртелеком" збільшив вартість пакетних хвилин, до яких входять міжміські дзвінки, дзвінки на мобільні телефони, а також телефонні розмови з абонентами SIP-телефонії.