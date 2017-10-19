Суд продовжить розгляд справи про держзраду Януковича 25 жовтня

Облонський районний суд Києва продовжить розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді 25 жовтня. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає УНН.

"У справі оголошується перерва до 10 години 25 жовтня", - сказав головуючий суддя Дев'ятко.

Сьогодні суд дослідив частину відеодоказів, які стосуються захоплення російськими військовими військових частин ЗСУ, які дислокувалися на території АРК.

Також суд дослідив відеозаписи камер спостереження будівлі ВР АРК, на яких також демонструвалося блокування цієї будівлі російськими військовими без розпізнавальних знаків.

З приводу останнього відеозапису суд зобов’язав сторону обвинувачення на наступному судовому засіданні надати пояснення у хронологічній послідовності, яким чином у слідства опинилися ці відеозаписи, оскільки у матеріалах справи про це відсутні будь-які пояснення.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

29 червня 2017 року Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру судового розгляду справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Зазначимо, 5 липня В.Янукович заявив, що не братиме участі в українському судовому процесі у справі про державну зраду і відкликав із суду своїх адвокатів.

Військовий прокурор Руслан Кравченко підкреслив, що відмова В.Януковича від захисників - це намагання затягнути судовий процес.

21 серпня новим адвокатом для обвинуваченого у державній зраді екс-президента Віктора Януковича призначили Максима Гераська.

Попередній держадвокат Віталій Мешечек заявив про самовідвід, оскільки "кримінальне провадження є особливо складним".