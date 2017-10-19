Twitter блокуватиме повідомлення, які розпалюють ворожнечу

19 жовтня, 2017 - 22:48
У соцмережі Twitter будуть блокуватися повідомлення, які розпалюють ворожнечу та містять сексуальні домагання, передає Associated Press.
Компанія Twitter останні два роки бореться із розпалюванням ненависті, ворожнечі та сексуальних домагань у соцмережі. Але, за словами генерального директора Джека Дорсі, Twitter робить недостатньо для захисту своїх користувачів.
Компанія також вживатиме заходів щодо захисту жінок, чиї оголені фото без їх згоди були опубліковані у соцмережі та і закриватиме облікові записи, з яких здійснюють сексуальні домагання.
Джерело: УНН