У Facebook буде додано новий інтерфейс

У соцмережі Facebook буде додано нову стрічку новин, у якій будуть сторінки та люди потенційно цікаві для користувачів.

Першими новий розділ Explore побачили користувачі з США, показавши в соцмережах скріншоти, передає TechCrunch.

Пізніше представники Facebook підтвердили інформацію про новий інтерфейс, зазначивши що користувачі соцмережі були самі зацікавлені в його появі.

"Ми починаємо впроваджувати додаткову стрічку популярних статей, відео та фотографій, яка автоматично підлаштовується під кожну людину в залежності від того, який контент їй цікавий", - повідомив представник Facebook.

Facebook's Explore Feed is now on desktop, huh? pic.twitter.com/mgXs6tpapH

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) October 17, 2017