У Канаді остаточно ухвалили "акт Магнітського"

Генерал-губернатор Канади Джулі Пайєт підписала так званий "акт Магнітського", який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини з усього світу, зокрема і з Росії. Про це повідомляє видання CBC News.

Коментуючи набуття чинності цього закону, міністр закордонних справ Христя Фріланд зауважила, що цей документ демонструє готовність Канади реагувати на серйозні порушення прав людини і суттєві факти іноземної корупції.

Тим часом російське посольство в Канаді вже відреагувало на такі заходи. Там вважають, що цей "ірраціональний закон" завдасть "непоправної шкоди" канадсько-російським відносинам.

Нагадаємо, на початку жовтня парламент Канади ухвалив у третьому і остаточному читанні так званий "акт Магнітського", який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, у тому числі – в Росії.