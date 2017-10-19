У Краматорську затримали бойовика, що вербував в "армію" т.зв. "ДНР"

В Краматорську в середу 18 жовтня затримали бойовика "Оплоту", який займався вербуванням в "армію ДНР". Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

На блокпості на в’їзді у Краматорськ поліцейські зупинили молодого чоловіка, який їхав з окупованої території для оформлення документів. Під час перевірки виявилось, що протягом 2016 року він перебував у лавах незаконного збройного формування "Оплот".

Затриманий розповів, що на той момент проживав у Горлівці з матір’ю і ніде не працював. Дізнавшись від сусіда, що на службі в "ДНР" можна заробити великі гроші, пішов влаштовуватися найманцем.

Чоловіка призначили у "відділ кадрів" "Оплоту", в його обов'язки входив відбір кандидатів на службу. За це він отримував 10 тисяч рублів на місяць.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.260 "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.