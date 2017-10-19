У Києві визначилися з ділянкою для Меморіалу Бабин Яр

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр планують побудувати на місці занедбаного спортивного комплексу на Дорогожичах у Києві, повідомив глава наглядової ради проекту, глава виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський.

Як передає Інтерфакс-Україна, в четвер, 19 жовтня, були остаточно затверджені межі земельної ділянки.

Для будівництва Меморіалу передбачена ділянка площею 54,8 тис. кв. м на місці занедбаного спорткомплексу, де відсутні поховання, чого вимагають єврейські закони. На решті частини парку в 22,3 тис. кв. м не буде вестися будівництво, його тільки впорядкують.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко заявив, що Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр в Києві буде такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі і Меморіал Голокосту в Вашингтоні.

Відкриття меморіального центру заплановано в 2021 році, до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру.