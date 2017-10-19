У Львові представили твори Миколи Журавля

Художник, що живе і працює у Києві, привіз до Мистецької галереї Гері Боумена виставку «Трансформація простору». І вона про те, що залишиться на землі після нашої цивілізації.

Куратор галереї Анна Сидоренко розповідає, що мальовнича техніка Миколи Журавля багатошарова, його картини – немов стародавні фрески, над якими добряче попрацювали і час, і невмілі реставратори.

У нових роботах, які склали «Трансформацію простору», до багатошаровості живопису додані «дикі» матеріали, зокрема, метал. Картини, насичені деталями і кольором, виглядають складними і технічно, і композиційно. На них – техногенний ландшафт.

…Цивілізація розсипалася, залишивши після себе численні артефакти, які вже не поєднуються… Фантастика як у «Пікніку на узбіччі» братів Стругацьких чи «Солярісі» Лема–Тарковського? Чи все ж таки от-от реальність?

Сам автор відмовляється розшифровувати зміст своїх творінь, надаючи спостерігачеві право вичитувати в них власні смисли. Можливо, й робити висновки?

Миколі Журавлю 57 років. Фаху вчився у Кримському художньому училищі ім. Самокіша та Київському художньому інституті.

Член Національної спілки художників. Входить до тридцятки найкращих художників України за версією видання «100 імен».

Мав персональні покази в Україні та за кордоном – у США, Швейцарії, Китаї, Італії, Канаді, Німеччині.

Також брав участь у багатьох колективних виставках.

Вичитати власні смисли у картинах Миколи Журавля із серії «Трансформація простору» встигнуть всі охочі – показ у Мистецькій галереї Гері Боумена (вул. Наливайка, 18) чинний до 5 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Романа БАЛУКА