У межах чотирьох областей посилили охорону українського кордону з країнами ЄС

З 18 жовтня 2017 року посилено охорону державного кордону з країнами Європейського Союзу в межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Для посилення охорони кордону залучено резерви голови Державної прикордонної служби від Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, мобільного прикордонного загону "Дозор", прикордонної комендатури швидкого реагування - усього понад 300 військовослужбовців.

"Основною метою посилення охорони цього напрямку кордону є протидія організованій злочинності. Для допомоги в патрулюванні будуть застосовуватись безпілотні літальні апарати, обладнані сучасними камерами фото- і відеоспостереження, а також тепловізійними засобами", - повідомив перший заступник начальника Західного регіонального управління – начальник штабу полковник Руслан Краснопортко.

До місця призначення вже прибули військовослужбовці, які будуть охороняти ділянки кордону в межах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Вони перекриють найбільш загрозливі напрямки українсько-румунського та українсько-молдовського кордонів.