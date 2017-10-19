У школі Краматорська зареєстроване масове захворювання

У Краматорську Донецької області зафіксовано масове захворювання учнів загальноосвітньої школи №12, повідомили в обласній прокуратурі.

Протягом двох днів, 18 та 19 жовтня, до медичних закладів було госпіталізовано дев’ятьох дітей віком від 6 до 15 років.

Школярі скаржилися на нудоту, підвищену температуру тіла та розлади роботи шлунково-кишкового тракту. Наразі вони перебувають на стаціонарному лікуванні, їх стан середньої тяжкості. Діагноз постраждалих не уточнюється.

Причини масового захворювання дітей з’ясовуються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).