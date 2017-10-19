У січні-вересні з незаконного обігу вилучили підакцизних товарів на суму 1,6 млрд грн, - ДФС

В рамках проведення операції "Акциз-2017" співробітники податкової міліції у січні-вересні вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму майже 1,6 млрд грн.. Це на 983 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В поточному році була зупинена діяльність 140 незаконних виробництв підакцизних товарів, відкрито 243 кримінальних провадження у ст. 204 Кримінального кодексу України, йдеться на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

За словами першого заступника глави ДФС Сергія Білана, за 9 місяців 2017 року вилучено 3 млн л спирту, понад 12,8 млн л алкогольних напоїв, 10 млн пачок тютюнових виробів та майже 125 тонн тютюну, а також 7,4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів.

"Економічний ефект від проведення заходів становив близько 701,3 млн грн тільки акцизного податку, що надійшов у результаті реалізації легальної підакцизної продукції, яка заповнила частину ринку, що звільнилася від фальсифікату і контрабанди, що майже втричі перевищує показник минулого року", - цитується в повідомленні С.Білан.

За його словами, протидія незаконному переміщенню товарів через кордон, незаконному переміщенню, виготовлення та поширенню підакцизних товарів без сплати відповідних платежів є одним з основних напрямків діяльності податкової міліції.